Les chefs d'oeuvre de Lovecraft. Tome2, Le cauchemar d'Innsmouth

Les meilleurs récits de Lovecraft en manga et au format roman graphique ! Innsmouth est une ville bien étrange. Jadis prospère, elle paraît désormais à l'abandon, et les rares habitants semblent tous victimes d'une même affection qui déforme membres et visage... Robert Olmstead, voyageur de passage, cherche à en savoir plus. Le vieux Zadok Allen lui conte alors une sinistre histoire... Quelques générations plus tôt, le capitaine Obed March aurait livré la cité aux griffes d'innommables créatures marines pour construire sa fortune ! Ebranlé, Robert n'a plus qu'une idée en tête : quitter ce terrible endroit. Mais sa curiosité pourrait encore lui coûter cher...