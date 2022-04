Marcel de bruxelles (coll. viens voir ma ville)

"Suivez le guide ! Le sympathique Marcel nous fait découvrir Bruxelles et son petit monde de façon ludique et originale : sa maison, sa famille, ses copains, son école, la Grand-Place, l'Atomium, le Manneken-Pis, la "Zinneke Parade" , les moules-frites, les courses de "cuistax" à la Mer du nord... Sans oublier le petit lexique bruxellois de Marcel pour se faire plein d'amis lors d'un prochain voyage dans la capitale belge ! BONUS AUDIO en ligne offert avec texte lu par Marcel et ambiance sonore de la ville".