Un Viking en terre de feu

Norvège, Sicile, début du XIe s. De la Norvège à la Sicile, où il se rend comme mercenaire sur ordre du roi Guaimar IV de Salerne, Ivaar n'a qu'une seule ambition : honorer le culte païen et la mémoire des siens, perpétuer la lignée de sa famille, décimée par un roi norvégien converti au christianisme. Jamais son âme guerrière ne trouvera le repos avant d'avoir tenu la promesse faite à ce père bien-aimé sur le champ de bataille. Pourtant, fureur et violence s'apaisent au contact de Nour, la belle mystérieuse aux cheveux d'ébène, qui l'a sauvé de la mort après un terrible combat. Dans ce village paisible et reculé où il se remet doucement, Ivaar est tiraillé entre son devoir et les sentiments puissants que fait naître Nour, malgré les sombres secrets qui l'entourent...