Un imagier pour apprendre les mots des lieux quotidiens. Ce format adapté aux petites mains, les images colorées aideront votre enfant à apprendre et comprendre tous les mots auxquels il sera confronté demain. "Mes 100 premiers mots ma journée" permettront à votre enfant de découvrir et développer leur vocabulaire et à assouvir sa curiosité des lieux et environnements de leur vie quotidienne depuis leur réveil jusqu'au coucher. Parcourir un imagier avec son enfant, c'est favoriser le développement de son langage, sa capacité d'expression mais c'est aussi partager des moments précieux de tendresse durant la lecture.