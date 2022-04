Croatie (guide light)

Une magnifique vue depuis les vieux murs de Dubrovnik, une promenade dans les rues étroites de Rovinj, un concert dans l'ancien amphithéâtre de Pula, ou peut-être une détente sur les plages de sable de la côte croate ? Les lacs de Plitvice, les paysages lunaires de l'île de Pag, le palais historique de Dioclétien à Split et de délicieuses huîtres fraîches à Ston. Découvrez la Croatie avec ce guide de la série "guide light" , muni d'une carte laminée pliable et détachable. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont regroupés en itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région.