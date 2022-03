Idéal pour stimuler la créativité ! Les sons sont étonnants ! Ils participent à notre expérience sensorielle du monde et sont essentiels au développement du langage. Pense à tous ceux que l'on entend et que l'on produit : faire craquer des feuilles sous tes pieds en automne, te bercer avec le bruit des vagues qui s'échouent sur le rivage, danser avec le bruit du vent, s'apaiser avec le bruit de la bouilloire qui chauffe le soir... Plus tu y prêtes attention, plus tu réalises qu'ils sont partout autour de toi. Et toi, quels sons aimes-tu ? Ce livre aux très belles illustrations inclu une section pratique qui encourage les enfants à dessiner les sons qu'ils aiment imiter.