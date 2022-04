Des noces à l'écossaise

Ecosse, 1795 Pour sauver son père et sa tante de la misère, Prudence est prête à tout. Tout, y compris bouleverser sa vie pour lier son destin à celui de Zane Mac Fergall, richissime séducteur écossais, qui semble lui aussi contraint à cette alliance pour régler les dettes de jeu de son lord de père. Un homme qui, sous ses dehors taciturnes, se sacrifie lui aussi pour les siens. Et qu'il devient dès lors plus difficile de tromper de la plus malhonnête des façons... A propos de l'auteur Laura Black est une lectrice passionnée qui, dès toute petite, s'est créée un monde imaginaire riche et fantasque. Très vite, elle a couché sur papier ses propres histoires, même si son penchant pour l'écriture s'est révélé véritablement à l'adolescence. Elle a alors commencé à noircir des pages et des pages et à taper avec frénésie sur une vieille machine à écrire. Elle a d'emblée touché à plusieurs univers, refusant de se cantonner à un genre en particulier, préférant suivre le fil de son imagination. Après une pause de quelques années et des études littéraires, elle revient, la tête fourmillant d'idées et de personnages attachants, mais souvent torturés. Même si elle privilégie l'écriture de romans fantastiques et de romances, elle ne se ferme aucune porte, guidée par son âme d'éternelle rêveuse.