Le tourbillon de l'amour - Défi pour une infirmière

Le tourbillon de l'amour, Molly Evans Un baiser si fougueux qu'il donne le vertige vient forcément de l'homme idéal, Aurora en est persuadée ! Pourtant, elle se l'est juré : plus jamais elle ne laissera un homme entrer dans sa vie. Pas même le séduisant Dr Beau Gutterman ! Cependant, comment ne pas se prendre à rêver au grand amour quand Beau se montre si attentionné envers elle et lui demande de l'aider à s'occuper de Chloé, sa fille de neuf mois ? Défi pour une infirmière, Janice Lynn Joni ne croit plus à l'amour. Et ce n'est pas sa rencontre avec le séduisant Dr Grant Bradley, nouvellement arrivé dans l'hôpital où elle est infirmière, qui la fera changer d'avis. Pourtant, face au sourire de Grant et à ses demandes répétées, elle finit par accepter un rendez-vous. A une condition seulement : si cette soirée doit avoir une suite, il ne pourra s'agir que d'une aventure sans attache ni sentiments... Romans réédités