Ensemble face au mensonge - Un garde du corps pour fiancé

Ensemble face au mensonge, Cindi Myers Depuis que son père, accusé de détournement de fonds, a fui dans la montagne, Audra se bat pour prouver son innocence. Elle sait qu'il ne réapparaîtra que lorsqu'il aura été blanchi. Mais auparavant elle doit faire la lumière sur les agissements suspects de ses employeurs. Une mission de la dernière chance dans laquelle seul Mark Hudson, séduisant officier de la brigade des rangers, accepte de l'aider... Un garde du corps pour fiancé, Lisa Childs Trop grand, trop costaud... trop excitant. Troublée, Bella observe l'homme que son père a engagé pour la protéger du criminel qu'il va bientôt devoir juger. Et soudain elle sent la colère monter en elle : après tout, elle est assez grande pour prendre soin d'elle-même ! Et jamais on ne croira qu'elle, l'héritière riche et distinguée, est fiancée à cet homme aux allures de mauvais garçon...