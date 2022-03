Chargez ! La cavalerie au combat en Espagne, 1808-1813

Ce livre inédit - le troisième, sur quatre, de l'année Napoléon à l'Esprit du Temps - signé Natalia Griffon de Pleineville - une des meilleures spécialistes de la guerre d'Espagne que l'historiographie française peut compter - présente quelques grandes charges de cavalerie connues, méconnues ou oubliées de la plus sanglante des campagnes napoléoniennes. Ces combats mettent en scène dragons et hussards français aux côtés des lanciers polonais opposés aux Light dragoons anglais ou aux chasseurs à cheval espagnols. Chaque bataille est présentée, racontée, analysée et commentée à l'aide de documents et d'illustrations d'époque et de cartes. Dix planches uniformologiques signées André Jouineau présentent les principaux acteurs de l'épopée. AUTEURE Natalia Griffon de Pleineville (Goutina), ancienne rédactrice en chef de la revue Gloire & Empire est une historienne et conférencière renommée en France et en Russie. Elle a été lauréate du prix Georges Mauguin de l'Académie des sciences morales et politiques pour sa biographie du général Gazan en 2015. Elle est aussi l'auteure d'une dizaine d'ouvrages sur les campagnes napoléoniennes.