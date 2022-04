Un confrère au grand coeur - Miracle aux Caraïbes

Un confrère au grand coeur, Tina Beckett Série "La Clinique des îles" - Tome 1/4 Dans cette clinique des Caraïbes, on soigne les patients et les coeurs brisés... Avant même de le rencontrer, Sasha se méfie du Dr Nate Edwards, fondateur de la Clinique des îles. Elle ne connaît que trop bien les hommes riches et puissants, si imbus de leur personne ! Pourtant, elle découvre à son côté un confrère impliqué, très professionnel - et définitivement charmant. Se pourrait-il que Nate soit celui qu'elle attendait ? Miracle aux Caraïbes, Julie Danvers Série "La Clinique des îles" - Tome 2/4 Dans cette clinique des Caraïbes, on soigne les patients et les coeurs brisés... L'infirmière Willow Thompson ne regrette pas une seconde d'avoir quitté la grisaille londonienne. Installée sur l'île de Sainte-Victoria, elle profite de la douceur des Caraïbes avec sa petite Maisie. Mais son monde est bouleversé le jour où le sublime Dr Theo Moore fait irruption sur la plage et dans sa vie... pour lui révéler qu'il est le père biologique de sa fille !