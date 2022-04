Le risque dans la peau - La blessure du passé

Le risque dans la peau, Carol Ericson Série "Enquêtes à Los Angeles" - 3/4 Côte à côte, ils combattent le crime dans la grande cité... A Los Angeles, un troisième meurtre est commis. Cette fois, plus de doute : c'est le Joueur qui orchestre la reproduction de ses anciens crimes. Mais, tandis que Jake McAllister et Kyra Chase traquent sans relâche les assassins, Fiona, la fille de Jake, est enlevée. L'entente parfaite qui régnait entre les deux enquêteurs se brise alors. Car, insensible aux protestations de son coéquipier, Kyra veut échanger sa vie contre celle de Fiona... La blessure du passé, Elizabeth Heiter Qui a fait éclater une bombe dans le parc de Luna, semant la terreur dans la petite ville d'Alaska ? En arrivant sur les lieux du drame, Jax Diallo, psychologue du FBI, n'a qu'une mission : secourir les victimes. Pourtant, lorsqu'il rencontre Keara Hernandez, cheffe de la police locale, il s'interroge. Quels secrets la jolie policière cache-t-elle sous sa force et sa détermination ? Et ne serait-ce pas elle, la cible du poseur de bombe ?