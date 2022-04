L'épouse du guerrier

Ecosse, XVIe siècle Pour pacifier le pays, le roi d'Ecosse souhaite organiser un grand mariage qui scellerait l'alliance des deux principaux clans ennemis. L'idéal, pense Sa Majesté, serait d'unir Robert Gordon et Cassandra Mac Arthur, dont les familles se déchirent depuis des générations... Mais, outre une passion commune pour les Highlands, contrée sauvage de landes et de lochs, où rôde l'âme des anciens druides, le farouche Highlander et la jolie sauvageonne partagent la même soif d'indépendance et le même esprit de rébellion. Aussi, plutôt que d'user de son autorité, le roi décide-t-il d'intriguer pour les réunir... Roman réédité