La captive des Highlands

Ecosse, XVIIe siècle A onze ans, Lorna Mac Bryde doit quitter son Ecosse natale à la suite de l'exil forcé de son père, impliqué dans une embuscade qui a causé la mort tragique du jeune David Monroe... Des années plus tard, elle est contrainte par les siens de retourner dans les Highlands afin de s'y marier. Mais sa chevelure d'or, si rare dans ces contrées, lui vaut d'être reconnue et enlevée par les hommes de Ian Monroe, le frère aîné de David. Farouche guerrier et redoutable chef de clan, Ian accuse Lorna d'avoir causé volontairement la mort de son frère, et décide de la séquestrer pour mieux accomplir sa vengeance... Roman réédité