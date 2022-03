Coder 10 applications pour les kids en Swift, iPhone et iPad. Niveau collège

4° couverture : Volume "Niveau collège et lycée" Nous sommes entourés par les objets connectés dans notre quotidien et il est devenu évident que de nombreux métiers feront appel au numérique dans le monde de demain. Aussi, depuis 2016, coder fait partie des programmes de l'Education nationale où chaque enfant est amené à utiliser les nouvelles technologies pour mieux les comprendre et les maîtriser. L'objectif de cet ouvrage est de continuer à vous montrer que créer des applications simples pour iPhone ou iPad est à la portée d'enfants de 11 ans puisque ce volume est la suite logique de "Coder 28 applications en Swift pour les kids - Niveau école primaire" . En effet, vous créerez d'autres applications dans le langage Swift, langage créé par Apple, dont la simplicité et la facilité d'utilisation sont déconcertantes. Ce livre conseillera le lecteur étape par étape dans la réalisation d'applications à l'aide de nombreuses captures d'écran. Chaque chapitre permet de réaliser une nouvelle application simple et ludique au travers d'un ou de deux nouveaux concepts mais surtout en codant des programmes de plus en plus complexes. Ainsi, le lecteur va pouvoir créer 14 nouvelles applications. Vous apprendrez à dessiner des formes géométriques et animer des images pour créer un effet parfois utilisé dans des applications du Store lors d'une bonne réponse. A la fin de cet ouvrage, vous serez même capable de créer une application qui permet de transférer des données entre différentes vues !