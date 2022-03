La Bible du Leadership

Voici enfin LE guide de référence HBR à conserver précieusement pour progresser dans votre vie professionnelle ! Quelles sont les qualités indispensables pour se forger une âme de Leader ? Comment renforcer son charisme et renforcer son influence pour donner plus de poids à son action ? Quelles sont les méthodes qui permettent de fédérer une équipe pour la conduire vers le succès ? Cet ouvrage très complet, rédigés par les experts de la HBR, vous donne toutes les clés pour répondre à ces questions et vous permettre d'asseoir votre leadership. Grâce à ses nombreux exemples et ses conseils pratiques, vous découvrirez comment développer une vision et mettre en place des objectifs forts et motivants pour vos collaborateurs. Vous saurez également comment gérer les crises et garder le contrôle en toutes circonstances. Savoir manager, décider, convaincre ou négocier ne s'improvise pas... En abordant toutes les différentes facettes du management, cette bible vous permettra de remplir vos missions et de diriger votre équipe avec brio. Sans jargon ni théories inutiles, la collection HBR vous donne tous les outils et les bonnes pratiques à adopter pour un business efficace !