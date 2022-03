Guider en premier de cordée. S'inspirer de la haute montagne pour construire un leadership résilient et durable

Faire émerger de nouvelles méthodes de leaderships, changer de modèle managérial... Face à des attentes nouvelles, les injonctions à revoir les pratiques entrepreneuriales sont nombreuses. Mais quel modèle suivre ? Comment penser et implémenter concrètement ces changements ? Fort de son expérience en haute montagne et comme dirigeant, Blaise Agresti propose une approche inédite du leadership : faire appel aux savoir-faire de métiers dont le danger, le risque et l'incertitude sont la normalité. Il établit ainsi un parallèle entre les métiers de la montagne et celui de leader en entreprise : le guide de montagne, responsable de sa cordée, prépare des expéditions et motive ses collaborateurs en toutes circonstances ; le secouriste apporte des solutions pour apaiser chacun dans des situations de crise. L'auteur partage les concepts clés du modèle managérial pragmatique et frugal qu'il a construit sur la base de ces deux métiers et invite le lecteur à réfléchir à ce nouveau type de leadership. S'inspirer des guides et des secouristes de haute montagne pour construire un leadership résilient et durable !