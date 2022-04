En rentrant de l'école, un enfant n'en croit pas ses yeux : le monde est transformé et devient un spectacle surréaliste. Dans la rue, les oiseaux semblent suspendus aux branches des arbres comme à un mobile ; un monsieur et son chien ont échangé leur tête... Chez lui, les surprises continuent de pièce en pièce : une baleine prend son bain dans sa baignoire, son père promène un tapir dans le jardin, des animaux en tout genre peuplent sa chambre, son lit semble même abriter une jungle sauvage. Aurait-il la berlue ? Quand il chausse enfin ses lunettes, les choses reprennent un tour plus familier et rassurant à la fois. La réalité réapparaît après cette parenthèse poétique. Un album qui rappelle la puissance de l'imaginaire pour enchanter le monde.