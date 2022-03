Mon cerveau a encore besoin de lunettes

Le TDAH expliqué aux grands. Les difficultés à moduler l'attention, les mouvements et les comportements liés au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/TDAH) se manifestent dès l'enfance et 60% de ces enfants en gardent des symptômes à l'âge adulte . Il importe de comprendre ce qui se cache derrière les symptômes, d'identifier les impacts et de mettre en place des stratégies efficaces. Celles-ci agissent comme des " lunettes pour le cerveau", qui aident l'individu à mieux centrer son attention et à s'automoduler. Au fil des clins d'oeil humoristiques et des témoignages vivants, le lecteur découvre les symptômes cliniques et les traitements pharmacologiques pour traiter ce trouble neurologique. Fidèle au ton et à l'esprit des ouvrages précédents, la présente édition a été mise à jour pour mieux répondre aux besoins des lecteurs d'aujourd'hui. L'information scientifique s'appuie sur des données concluantes les plus récentes. Les stratégies pour mieux composer avec le TDAH sont accompagnées de conseils de pointe, particulièrement sur des sujets comme le mode de vie, la gestion du temps, l'espace et les émotions. Le chapitre " Comprendre ce qu'est le TDAH " et ceux , consacrés aux stratégies thérapeutiques ont été remaniés, bonifiés et mis à jour selon les recherches les plus récentes. Cet ouvrage est un incontournable pour les personnes touchées par le TDAH et pour ceux et celles qui les accompagnent !