Sicile (guide light)

Une île ensoleillée parsemée de monuments : depuis les ruines antiques de Syracuse et d'Agrigente, jusqu'aux perles baroques de Noto et de Raguse, en passant par les édifices arabo-normands éblouissants de Palerme et Monreale. Plages paradisiaques, nature exotique, plantations d'agrumes et le volcan actif de l'Etna qui domine l'île. Théâtres de marionnettes, marchés historiques, processions colorées et un somptueux carnaval. Excellente cuisine : tubes sucrés - cannoli siciliani, massepain frutti di Martorana, fruits de mer et granita pour se refraîchir. Découvrez Sicile avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications, dotés d'une carte laminée, contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région.