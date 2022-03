Gérer ses différends et ses différences

Un programme simple, original et efficace pour résoudre les conflits. Ce livre traite de la meilleure façon de régler ses conflits avec les collègues, les amis, les voisins, le ou la partenaire de vie, les parents, les enfants, etc. L'autrice a conçu un programme en 4 étapes pour que nous cessions de vivre nos disputes sur le mode de l'agression, de la peine ou du ressentiment. Nous y découvrons que nous avons souvent tendance à utiliser des stratégies de survie qui datent de millions d'années et n'ont plus leur raison d'être. En arrêtant de blâmer l'autre, en nous responsabilisant, en étant attentifs et en nourrissant adéquatement nos relations, nous pourrons résoudre la plupart des désaccords. La démarche est décrite pas à pas, et plusieurs exercices issus de la thérapie d'impact simplifient le tout. Voilà une ressource inestimable pour toute personne qui souhaite se transformer et vivre paisiblement avec son entourage.