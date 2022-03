Remue-ménage. Produits ménagers maison

La nouvelle bible DIY pour toute personne soucieuse d'évoluer dans une maison propre, dans tous les sens du terme ! Dans la même approche minimaliste et non culpabilisante, "Les Mauvaises Herbes" démontrent l'accessibilité et l'efficacité des produits ménagers maison, qu'on peut fabriquer simplement à partir d'une dizaine d'ingrédients de base. Fidèles à leur habitude, elles déboulonnent les mythes sur un ton pétillant et vulgarisent toutes les informations nécessaires pour faire un ménage écoresponsable. On découvre, entre autres, l'importance du pH, les énergies qui entrent en jeu dans le nettoyage, l'effet d'un acide sur la moisissure, l'impact d'un oxydant ou du soleil sur une tache, sans oublier les ingrédients qu'on ne doit surtout pas mélanger ! S'ajoutent à cela une quarantaine de recettes testées et éprouvées sont proposées, le tout parsemé d'astuces et d'informations amusantes et pertinentes. C'est ni plus ni moins la prochaine bible DIY pour toute personne soucieuse de prendre soin de sa maison et de sa planète.