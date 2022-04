Le phare de Cordouan. Classé au Patrimoine mondial de l'Unesco

Le phare de Cordouan, érigé à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, entre les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime, est appelé "roi des phares et phare des rois" . Depuis quatre siècles, la même émotion étreint le visiteur débarqué sur un improbable banc de sable découvert par chaque basse mer. Car si le Cordouan est d'abord un phare, destiné à faciliter la navigation dans ses parages dangereux, c'est aussi une prouesse architecturale, un défi lancé au temps et aux hommes qui passent.