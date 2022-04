Secrets - legion etrangere

La légion étrangère fascine car elle transmet de nombreuses valeurs comme l'honneur et la fidélité. Ce livre relate son histoire à travers le musée de la légion d'Aubagne, haut lieu de l'engagement de chaque homme. Ce livre photo est agrémenté de légendes en réalité augmentée qui permettent non seulement de comprendre la genèse de ce corps d'armée mais aussi d'avoir des renseignements précieux sur les conditions d'entrée dans la légion, sur son quotidien et ses enseignements.