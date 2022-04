Emmène-moi... aux origines de l'univers

En partenariat avec le Musée des Confluences de Lyon, un album documentaire poétique pour raconter aux maternelles comment le monde est devenu monde. Yacine, 4 ans, et Coline, 6 ans, sont en vacances chez leur passionnante tante Léna, qu'accompagne toujours un petit colibri. Une nuit à observer le ciel, les enfants s'interrogent : "comment est né l'Univers ? " Pour répondre à leurs nombreuses questions, Léna les invite à fermer les yeux et les emmène à la découverte du big bang, de la naissance de notre planète et des premières traces de vie. Puis elle leur raconte comment les Egyptiens de l'Antiquité ou encore les Aborigènes s'étaient imaginés la création de l'Univers avant que la science ne s'empare de la question. Un ouvrage simple et imagé construit comme un dialogue, idéal pour l'histoire du soir. En bonus, l'enfant est sollicité au fil de la lecture grâce à quatre petites activités l'encourageant à reconnaître des objets.