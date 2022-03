A travers la Montagne corse. Parc naturel régional de Corse

Le GR® 20 traverse la Corse en suivant la crête montagneuse avec la plupart du temps une altitude de 2 000 mètres. L'itinéraire permet au randonneur averti une expérience exceptionnelle au coeur d'une île à la beauté sauvage. Ce territoire où se côtoient mer et montagne offre une diversité de paysages allant des formations rocheuses, gorges étroites et vastes vallées en passant par des lacs de montagne et rivières jalonnées de piscines naturelles.