Les quatre saisons du Lac Bleu

On l'appelle le lac bleu, ce lac aux nuances de turquoise et d'émeraude aux airs de Caraïbes. C'est le paradis des poissons, brochets, carpes et goujons, truites corégones et ombles chevalier. C'est celui des oiseaux : grèbes et bruants, foulques et cygnes, canards et sarcelles, hérons cendrés. C'est un lac de légendes, celles du Pèlerin, de la Dame Blanche, du Chevalier d'Ars, de la Cloche d'or. C'est un lac, dans ce pays d'Art et d'Histoire, qui vous emmènera, dans son nouveau musée, près de 3000 ans avant JC sur des sites néolithiques et sur les traces des chevaliers-paysans de l'an mille. C'est le paradis des baigneurs sur les plages de Paladru, du Pin, de Montferrat et de Charavines. C'est celui des loisirs, voile et plongée, canoës, pédalos et aviron, barques et petits catamarans. A pied ou en vélo, de Charavines à Bilieu, de Montferrat à Paladru, de Paladru à le Pin, quelle que soit la saison, c'est une féérie de couleurs et de douceurs. C'est un lac pour les photographes et les poètes, un lac aux mille nuances de mystères.