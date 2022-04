Passions espagnoles

Aussi brûlants que le soleil d'Andalousie, mystérieux comme la nuit... Fièvre andalouse, Kim Lawrence Partie en Andalousie pour empêcher sa nièce de commettre une erreur monumentale, Nell se rend chez Luiz Felipe Santoro, qu'elle pense être le responsable de tous ses ennuis. Mais, lorsqu'elle le rencontre, elle oublie sa colère, hypnotisée par le magnétisme de cet homme viril et sûr de lui. Luiz lui affirme qu'il peut l'aider à retrouver les deux fugueurs et, parce qu'il est son seul espoir, elle accepte de suivre le bel Espagnol... Séduction espagnole, Carole Mortimer Gregorio de la Cruz... Si l'homme d'affaires espagnol représente un fantasme pour toute femme, il est l'ennemi d'Amelia. Elle le déteste depuis qu'il a ruiné son père et conduit sa famille au désespoir. Alors aujourd'hui qu'il resurgit dans sa vie, elle ne lui cache pas le mépris qu'il lui inspire. Gregorio aura beau user chaque jour de ses charmes auprès d'elle, jamais Amelia ne lui révèlera qu'il la rejoint chaque nuit dans ses rêves... L'héritière de Minorque, Susan Stephens Sur l'île de Minorque, Annalisa savoure sa chance. Elle est l'héritière d'un vaste domaine aux Baléares, planté d'orangeraies parfumées. Mais tout vacille le jour où elle fait la connaissance de Ramon di Crianza Perez. Sa peau hâlée par le soleil est une invitation au fantasme, mais il se révèle être un redoutable adversaire. Il veut racheter la finca Fuego Montoya, la maison d'Annalisa, et il n'hésitera pas à user de sa séduction et de son pouvoir...