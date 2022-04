Trahie par son fiancé

Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Alors qu'elle s'apprête à épouser Jace Zagorakis, un nabab plus beau qu'un dieu de l'Olympe, Eleanor découvre avec horreur que son fiancé n'est autre que l'ennemi de son grand-père. Loin de l'aimer, il ne cherche à travers leur mariage qu'à mettre la main sur le luxueux hôtel dont elle est l'héritière ! Dévastée, elle fuit cet homme qui l'a trahie, jusqu'à ce qu'il la retrouve un an plus tard pour la contraindre à tenir sa promesse : soit elle devient sa femme, soit il ruinera sa famille...