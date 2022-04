Par une nuit de tornade - Une famille pour Keely

Par une nuit de tornade, Joanne Rock Lorsque Valencia rencontre Lorenzo autour d'un projet de refuge pour chevaux, elle est tout de suite attirée par l'homme d'affaires. Aussi, quand à la faveur d'une tornade ils se retrouvent coincés toute une nuit sous le même toit, cède-t-elle à la tentation entre ses bras. Hélas, au lendemain de leur folle étreinte, ils se quittent froidement, et Lorenzo rappelle à Valencia sa règle d'or : on ne mélange jamais travail et plaisir... Une famille pour Keely, Christine Rimmer Toute sa vie, Daniel Bravo a fait face à de lourdes responsabilités. Mais, lorsqu'il se retrouve à devoir élever seul ses adorables jumeaux, il sait qu'il a besoin d'aide - et vite. Vient heureusement à la rescousse Keely, qui adore ses enfants... mais ne l'apprécie guère ! Parce qu'ils se supportent à peine, Daniel est le premier surpris par les sentiments qu'elle éveille en lui...