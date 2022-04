Le secret de Harper - Fiancée à un play-boy

Le secret de Harper Série "Secrets et scandales" - Tome 1/2 Secrets et scandales dans une famille du Texas Harper n'a pas le choix : prise dans la tourmente d'un scandale lié à une émission de télé-réalité, elle doit fuir au Texas. Alors qu'elle se cache incognito dans le chalet d'une amie, la voilà contrainte de cohabiter avec le frère de cette dernière. Aussitôt, entre Cade Tremaine et elle, le désir est palpable. Or Harper est forcée de lui résister, car il ignore tout de son identité secrète... Fiancée à un play-boy Série "Secrets et scandales" - Tome 2/2 Si Gianna accepte de jouer le rôle de la fiancée de Gage Tremaine, c'est uniquement pour lui permettre de redorer son image auréolée de scandale. Mais, prise au jeu, elle finit par succomber à la séduction de cet homme durant une nuit de passion. Seulement alors, Gianna comprend qu'elle a commis l'erreur de tomber amoureuse de lui...