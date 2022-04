Inavouable attirance

Un printemps à San Franscisco Au cours d'une promenade sur les quais de San Francisco, Cassidy est abordée par un homme au physique époustouflant : Colin Sullivan, le célèbre peintre... et don Juan invétéré ! Celui-ci lui propose bientôt de poser pour lui quelques heures par jour pendant deux mois. Une offre inespérée pour Cassidy, qui peine à gagner sa vie, et qui a besoin d'argent et de temps pour se livrer à sa passion : l'écriture. Commence alors entre elle et Colin un jeu sensuel et dangereux. Tout en sachant que pour lui, elle n'est qu'une conquête de plus, et qu'il la chassera sans l'ombre d'un regret lorsqu'il aura terminé sa toile... Aussi fort qu'autrefois Des cheveux blonds, des yeux bleus, une silhouette gracieuse... Dès qu'il revoit Asher, la célèbre joueuse de tennis, Tyler sent aussitôt le désir renaître en lui, comme un torrent tumultueux. Comment pourrait-il en être autrement, alors que, trois ans plus tôt, il a vécu avec elle une intense histoire d'amour, avant qu'elle ne le quitte brutalement ? Une rupture dont le souvenir l'emplit encore de colère... Pourtant, Tyler le sait, ces trois années ont laissé une trace profonde dans leurs vies. Et bien des secrets et des mensonges se dresseront sur son chemin s'il veut reconquérir celle qu'il n'a pas oubliée... A propos de l'auteur Nora Roberts est l'une des autrices les plus lues dans le monde, avec plus de 400 millions de livres vendus dans trente-quatre pays. Elle a su comme nulle autre apporter au roman féminin une dimension nouvelle ; elle fascine par ses multiples facettes et s'appuie sur une extraordinaire vivacité d'écriture pour captiver ses lecteurs.