La guerrière des Highlands

Elle n'a peur de rien, sauf d'aimer. Depuis qu'elle a assisté au massacre de son clan par les Vikings alors qu'elle n'avait que neuf ans, Gwenn n'a plus qu'une idée en tête : venger les siens. Devenue une guerrière impitoyable, elle a toujours mis un point d'honneur à mener ce combat seule, sans l'aide de personne. Alors, quand Rory MacLeod lui propose de s'allier contre leur ennemi commun, sa première réaction est de refuser : elle est la chef du clan MacDonald et aucun homme ne lui dictera sa conduite ! Pourtant, quand elle repense à son entrevue avec Rory, Gwenn ne sait plus très bien ce qui la retient d'accepter : l'orgueil d'une chef ou la peur d'une femme face à ses sentiments ?