Se soigner par les plantes. 100 fiches-santé pour soulager petits et grands maux du quotidien

A comme acné, allaitement, allergies, Alzheimer, anémie, apnée du sommeil, aphtes, arthrose... De A à Z, ce guide liste 100 maux parmi les plus courants et pour chacun d'entre eux, il propose de recourir aux vertus des plantes médicinales en suivant les conseils d'une pharmacienne herboriste. Qu'il s'agisse de petits bobos ou de maladies chroniques, la phytothérapie et l'aromathérapie deviendront vos alliées au quotidien, à travers des recettes simples à mettre en oeuvre.