Petits gâteaux et pièces montées

Samara a une passion dans la vie : la pâtisserie. En pâtissant, elle parvient à contrôler ses troubles du comportement alimentaire. Son rêve est d'ouvrir sa propre boutique et de proposer ses créations gourmandes ! Quand sa meilleure amie, Juliette, l'inscrit à un concours de pâtisserie animé par le charismatique et célèbre chef Jean Dubois, le rêve de Samara se trouve à portée de main. Mais c'est sans compter sur la production et ses stratagèmes pour faire gonfler l'audimat... Samara va devoir faire un choix qui va changer sa vie, et une rencontre pourrait bien bouleverser ses plans ! Jean Dubois est-il aussi à croquer qu'elle le pensait ?