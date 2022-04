Malte (guide light)

Les îles maltaises sont un mariage réussi de l'atmosphère méditerranéenne, du charme britannique et de l'héritage oriental. Après un calorique petit déjeuner à l'anglaise, on peut partir - en roulant évidemment à gauche - vers les attractions les plus importantes : l'hypogée de Hal Saflieni, les temples mégalithiques de Hagar Qim et de Ggantija, les falaises phénoménales de Dingli et les grottes sous-marines dans la baie de Dwejra. Et le soir, cap sur les ruelles fascinantes de La Valette aux balcons colorés caractéristiques, héritage de la culture arabe. Découvrez Malte avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications, dotés d'une carte laminée, contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région.