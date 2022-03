Il est des jeux qui provoquent des tournants dans l'industrie vidéoludique, et d'autres, plus modestes, qui marquent quant à eux la vie des joueurs. Ceux dont le souvenir impérissable s'avère à la hauteur de la qualité de l'aventure et qui règnent au panthéon des incontournables. La collection Ludothèque traite en profondeur des jeux cultes de l'histoire du jeu vidéo pour en apporter une nouvelle vision. Cet ouvrage explore et décrypte cinq jeux, tous d'époques très différentes pour offrir le meilleur du retrogaming aux lecteurs. En s'attardant sur la création de ces oeuvres, sur l'écriture et l'élaboration de leurs univers et sur le décryptage des aspects qui les rendent uniques, le livre Ludothèque : Les classiques du retrogaming - Volume 2 vous permet de plonger au coeur de ces jeux pour en extirper la sève. Cet ouvrage revient donc sur cinq jeux (ou séries) retrogaming marquants : Snatcher & Policenauts, Streets of Rage, Jet Set Radio, MediEvil et Panzer Dragoon.