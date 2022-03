(Re)prenez possession de votre pouvoir personnel ! Dans les pratiques spirituelles et magiques, il n'est pas rare de voir que le rapport au corps est laissé de côté, comme si le spirituel ne pouvait s'ancrer dans le physique. Avec Yoga Magique, Vanessa Sophie, alias Lilith Tarot, et Prisca Nguyen prennent le parti de remettre le corps au centre de sa spiritualité afin de se créer une pratique équilibrée et connectée. Car sans corps, point de spiritualité. C'est d'ailleurs le corps qui traduit ce que notre intuition a à nous dire : une boule au ventre, une gorge sèche qui retiennent des mots qui ne sont pas bons à dire, etc... Votre pouvoir est lié à votre état psychique et physique il est donc crucial de prendre ces aspects en compte. Yoga Magique est un guide de développement spirituel et magique qui vous accompagnera vers une vie plus en phase avec vos valeurs et votre environnement. Avec ce programme en 21 jours, reprenez possession de votre pouvoir personnel en faisant revenir le corps dans votre pratique sorcière ! 21 jours pour : - vous délester de ce qui vous entrave- vous créer une routine qui vous convient- mettre en place des rituels simples et implémenter de nouvelles habitudes qui vous seront bénéfiques- vous ouvrir à la sagesse du monde qui vous entoure mais surtout votre sagesse intérieure- affiner votre intuition - reprendre le pouvoir de votre vie- exprimer votre pouvoir personnel- améliorer le dialogue avec vous-même et votre entourage- dessiner les contours d'une vie plus connectée et plus alignée Ce programme de 21 jours est une invitation à explorer votre univers intérieur et développer votre ressenti face au monde qui vous entoure. Faire fleurir votre magie grâce aux graines que vous prendrez soin d'arroser durant les semaines à venir. A propos des auteures : Vanessa Sophie (anciennement connue sous le pseudonyme Lilith Tarot) utilise le coaching et les outils spirituels pour accompagner les personnes désireuses de se reconnecter à leurs désirs profonds et révéler qui elles sont vraiment. Elle a à coeur de proposer une spiritualité pleine d'humour et adaptée à la vie moderne. Prisca Nguyen a découvert le yoga en 2014, alors qu'elle vivait à Amsterdam. Depuis, la pratique du yoga ne l'a jamais quittée ! Après de nombreuses retraites autour du monde, elle a enseigné dans différents studios de yoga parisiens où ses cours sont toujours guidés avec bienveillance, humour, exigence et douceur.