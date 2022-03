12 sachets de graines pour Cultiver des légumes insolites

Une nouvelle collection d'ouvrages sur des sujets " classiques " de jardinage, offrant les bases et les grands principes pour se lancer. Avec la grande force et l'originalité de cette collection : offrir 12 sachets de graines ! Tout ce qu'il faut pour se lancer ! Des carottes. Orange ! Toujours orange ! Des radis, toujours les mêmes. Une betterave qui ressemble... à une betterave. Tout ça sur fond vert, du vert des épinards, des salades et du persil. Les légumes de tous les jours ne nous surprennent plus. Il est grand temps de retrouver le goût de la surprise autant au jardin qu'en cuisine, en appelant des légumes insolites à la rescousse. En puisant dans les patrimoines légumiers de la planète, les découvertes sont infinies du moins du point de vue du jardinier, il ne pourra jamais les appréhender toutes. Et s'il en avait l'ambition, ce livre devrait prendre la forme d'une encyclopédie en plusieurs volumes pour en faire l'inventaire. Alors, sans tarder, on cueille son semoir à main, on prépare tout le petit matériel pour les semis et on s'y met tout de suite. Avec des sachets de graines de betterave Burpee's golden, ficoïde glaciale, courge Musquée de Provence, ache des montagnes, navet Boule d'or, poireau Bleu de Solaise, chou frisé noir de Toscane, épinard Monstrueux de Viroflay, tétragone cornue, concombre White wonder, carotte Jaune du Doubs, scorsonère