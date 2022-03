12 sachets de graines pour Jardiner en permaculture

Une nouvelle collection d'ouvrages sur des sujets " classiques " de jardinage, offrant les bases et les grands principes pour se lancer. Avec la grande force et l'originalité de cette collection : offrir 12 sachets de graines ! Tout ce qu'il faut pour se lancer ! La permaculture, soit la contraction de permanent agriculture, est une conception née dans les années 1970, deux Australiens, Bill Mollisson et David Holmgren en sont à l'origine. En réponse à la brutalité de l'agriculture intensive, ils ont considéré les équilibres atteints spontanément dans la nature, observables, par exemple, dans une forêt dès lors que l'homme se fait discret. Le constat devint alors " Et si on ne faisait rien, ou plus raisonnablement, le moins possible, pour les productions agricoles ? Et si on pouvait assurer les récoltes à moindre travail tout en respectant la nature, prise dans son sens le plus large ? " Plus de pollution de l'air, des sols, de l'eau, des aliments sains... Tout ce que proposera plus tard l'agriculture biologique, avec quelque chose en plus... ou plutôt en moins dès lors qu'on ménage ses efforts. Avec des sachets de graines de ciboulette, menthe verte, fraisier des bois, tomate cerise, basilic grand vert, courge musquée de Provence, betterave Burpee's golden, carotte Amsterdam, épinard Monstrueux de Viroflay, navet Jaune boule d'or, persil plat Géant d'Italie, radis de 18 jour