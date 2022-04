Étrange faux-semblant - La mémoire piégée

Etrange faux-semblant, Paula Graves Dans un café du Tennessee, Jack Drummond croit reconnaître une de ses ex-petites amies, Mara Jennings. Mais, alors qu'il veut la saluer, il se fige. Car la femme qui se tient devant lui n'est pas Mara... Curieux, il cherche à en savoir plus et finit par arracher la vérité à l'inconnue : à la mort de sa jumelle, elle a pris son identité pour échapper à la bande de hackers dont elle venait de démanteler le réseau. La mémoire piégée, Elle James "Dawson Gray sera votre garde du corps. ". . Savvy se réveille à l'hôpital, bouleversée : les médecins lui apprennent qu'elle est amnésique, mais aussi accusée d'avoir tué un homme. En attendant que l'enquête aboutisse, elle sera surveillée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par un parfait inconnu. Un inconnu pas plus ravi qu'elle par cette situation... Romans réédités