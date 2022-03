L'ADN, un outil généalogique. 3e édition revue et augmentée

Nous portons tous dans notre ADN notre famille, notre histoire généalogique et même archéologique. Il est possible de connaître la proportion de nos ancêtres issus des différentes régions du monde à l'âge du bronze (ce qui relève du gadget et n'est pas toujours fiable), mais le véritable intérêt est généalogique : l'ADN permet de retrouver des cousins contemporains ou de lever des énigmes généalogiques sur les dix dernières générations, ce qui est nettement plus intéressant. Pour les adoptés, l'ADN peut être un outil dans la recherche de leurs origines et peut leur permettre de retrouver des membres de leur famille biologique, comme la presse et l'édition s'en sont souvent fait l'écho ces derniers mois. Mais auprès de qui demander un test ADN ?? Qu'en est-il du cadre légal, des risques de diffusion des données ? Comment comprendre le "jargon génétique" nécessaires au décryptage des résultats ? Comment retrouver des cousins génétiques ? Les résultats sont-ils vraiment fiables ? Etc.