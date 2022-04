Un ennemi à charmer - Envoyée par le destin

Un ennemi à charmer, Andrea Laurence Georgia est abasourdie. Carson Newport, son patron, vient de lui demander de séduire Sutton Winchester, leur plus grand rival... Bien sûr, Georgia est toute dévouée à son entreprise, mais il est absolument hors de question qu'elle se prête à ce jeu mesquin ! C'est décidé : dès demain, elle démissionnera. Et tant pis si cela signifie ne plus jamais revoir Carson, l'homme qui fait battre son coeur en secret... Envoyée par le destin, Michelle Celmer Jason est habitué à ce qu'on le confonde avec son frère jumeau. Or, quand une séduisante inconnue s'évanouit en l'apercevant, il comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. En effet, il apprend non seulement que son frère est récemment décédé, mais aussi que Holly était son épouse ! Plus incroyable encore, elle est la jeune maman d'adorables jumeaux... Romans réédités