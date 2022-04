Un enfant de son rival - Un amour défendu

Un enfant de son rival, Jules Bennett Enceinte ? Eve sent une panique irrépressible la gagner. Cet enfant est celui de Graham Newport avec lequel elle a partagé une nuit inoubliable. Or, s'il est l'homme le plus parfait que la terre ait jamais porté, il est surtout l'héritier du clan ennemi de sa propre famille... Ne devrait-elle pas garder pour elle son tendre secret pour protéger le fruit de cet amour défendu ? Un amour défendu, Sarah M. Anderson Josh Calhoun est de retour en ville... Et il vient de l'inviter à dîner. Bouleversée, Lucinda ne sait que lui répondre. Certes, Josh, dont elle était secrètement amoureuse au lycée, est encore plus séduisant que dans ses souvenirs. Mais elle n'a pas le droit d'être troublée par son charisme et son sourire étincelant. Car il n'est autre que le plus proche ami de son mari aujourd'hui disparu... Romans réédités