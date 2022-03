Le chant de la rivière

Les secrets remontent toujours à la surface... Des trois soeurs Sorrell, Lucy a toujours été la plus imprévisible. Pour autant, personne ne s'attendait à la voir annoncer ses noces une semaine à peine avant la cérémonie ! Pourquoi une telle urgence ? Lucy ne peut-elle jamais rien faire comme tout le monde ? Tandis qu' Eve, l'aînée, décide de tromper son agacement et ses problèmes en s'investissant dans les préparatifs, Margot, la cadette, s'inquiète : elle, qui a rompu tous liens des années plus tôt, redoute ce séjour dans la maison de famille chargée de souvenirs douloureux, et la confrontation inévitable avec sa mère, cette grande romancière à l'inspiration tarie depuis longtemps. Mais Margot n'est pas la seule à vouloir tenir le passé à distance. Car s'il est un trait que partagent les Sorrell, mère et filles, c'est le goût du secret. Et ces jours de fête pourraient se transformer en catharsis familiale...