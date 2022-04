Les chaînes du passé

A Antietam, au coeur du Maryland, un été va bouleverser à jamais l'existence de plusieurs êtres meurtris par la vie... A l'image de la nature autour d'elle, Cassie se sent revivre. Elle qui a subi des années durant les violences de son mari, n'a-t-elle pas trouvé enfin le courage de porter plainte contre lui ? A présent que Joe croupit en prison, elle peut savourer sa liberté. Et même accepter d'être courtisée par Devin MacKade, l'un des célibataires les plus en vue de la région. Mais on ne se libère pas si facilement du passé, et même si elle sent que Devin éprouve bien plus qu'une simple attirance pour elle, Cassie doute encore d'avoir le droit d'aimer et d'être aimée. La peur a toujours emprise sur elle. Mais alors qu'elle croit le bonheur à portée de main, la nouvelle tombe : Joe s'est évadé, et il est bien décidé à se venger de celle qui l'a envoyé en prison... A propos de l'auteur Nora Roberts est l'une des autrices les plus lues dans le monde, avec plus de 400 millions de livres vendus dans trente-quatre pays. Elle a su comme nulle autre apporter au roman féminin une dimension nouvelle ; elle fascine par ses multiples facettes et s'appuie sur une extraordinaire vivacité d'écriture pour captiver ses lecteurs.