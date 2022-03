Immigration. Fabrique d'un discours de crise

La crise migratoire est-elle réellement une crise ? " Crise migratoire ", " invasion ", " grand remplacement ", " ruée vers l'Europe " : autant d'expressions employées pour décrire l'immigration vers la France, l'Europe ou les " pays du Nord ". Ni anodins ni complètements nouveaux, ces termes font des étrangers une menace pour la France. Mais sommes-nous réellement au coeur d'une crise migratoire exceptionnelle ? Ou s'agit-il là d'un discours politique et non étayé, alimenté par la peur de l'Autre ? A travers une analyse solide et accessible, Louis Imbert répond à ces questions. Il lève le voile sur le processus de fabrication d'un discours sur l'immigration, plus que jamais instrumentalisé, et se saisit de l'occasion pour interroger le modèle de société que nous souhaitons bâtir.