Celui qui sait

Un récit puissant et vibrant d'une époque où le sang appelle le sang. Manchester, Angleterre, 1867. Stephen Doyle, un vétéran de la guerre de Sécession quitte New York pour Manchester. Il rejoint les Féniens, une société secrète dont le but est de mettre fin à la domination britannique en Irlande. Face à lui, le chef de la police, James O'Connor, veut devancer les plans des rebelles et les empêcher d'agir. Ces deux hommes vont se trouver fatalement liés : hantés par leur passé et guidés par leur besoin de justice et de châtiment, ils doivent se battre pour leur vie comme pour leur héritage. PRESSE : " C'est Dickens au présent, Dickens pour le XXIe siècle. " Roddy Doyle, The New York Times " McGuire montre une maîtrise du réalisme classique, par la construction de personnages à travers leurs réactions à des scènes de violence inébranlables... L'oeuvre crépitante de McGuire est à savourer. " Publisher's Weekly Starred Review " Sombrement convaincant, avec sa prose polie et ses dialogues accrocheurs. " Times Literary Supplement " Un formidable roman historique atmosphérique. " Independant " Le portrait réalisé par McGuire de deux hommes condamnés à une danse macabre et vengeresse est magistral. " The Times " Tendu et nerveux. Dans une prose atmosphérique, sèche, McGuire déroule un conte sanglant de vengeance et de châtiment. " Daily Mail " Depuis les rues de la grande cité industrielle où l'on suffoque sous la suie et les fumées des hauts-fourneaux jusqu'aux paysages de Virginie déjà accaparés par de grands propriétaires, le lecteur suit l'enquête d'un policier intègre qui va se retrouver à dormir avec ses fantômes, enfermé dans une cellule froide comme un tombeau. " Le Progrès