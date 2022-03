Ursibel Tome 1 : Fils de la grande ourse. Edition limitée

Et si le vrai paradis était sur terre ? Le premier tome d'une trilogie à l'univers incroyablement riche, dans la lignée de A la croisée des mondes et de La Passe-miroir. Coup de coeur de Tatiana de Rosnay. Lasse d'être exploitée par les hommes et les ours qui cohabitent sur la planète Béryl, la Flore, soutenue par ses armées de chiendents, a lancé une guerre de reconquête. Les ursidohumains sont contraints de se réfugier dans quelques enclaves en proie à de rudes pénuries. C'est dans ce monde violent qu'Ursibel découvre qu'il n'est pas un ourson comme les autres : serait-il l'Elu mentionné par Le Livre des grandes visions, qui doit conduire humains et ours sur la Terre promise ?