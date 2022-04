Superman Infinite tome 2

Rares sont les fois où Superman trouve une tâche presque impossible. Mais parfois, même le dernier fils de Krypton doit demander de l'aide. Certaines tâches requièrent des méthodes et des héros bien éloignés des préceptes de la Ligue de Justice. C'est ainsi que l'Homme d'Acier fait appel à Manchester Black, un télékinépathe totalement amoral, pour former une toute nouvelle Authority dont la mission sera d'accompagner Superman là où même la Ligue n'ira pas. Black connaît non seulement les bons candidats pour l'équipe, mais si Superman parvient à le faire mettre au service du bien commun, il prouvera que n'importe qui peut être un héros !